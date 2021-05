Depois de dois empates consecutivos com sabor de derrota, CAV recebe adversário no Plínio Marin de olho na ponta da tabela

publicado em 11/05/2021

Votuporanguense encara o Capivariano em casa, tenta se reencontrar com a vitória e assumir o topo da tabela de classificação da A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense, enfim, volta a jogar em casa. A Arena Plínio Marin será nesta quarta-feira (12) palco da partida contra o Capivariano e o elenco Alvinegro busca se reencontrar com a vitória, após dois empates consecutivos, e também volta a almejar o topo da tabela de classificação da série A3.No último confronto, o CAV perdeu um pênalti contra o Batatais e acabou amargando um empate por 0 a 0. O placar deixou, mais uma vez, um sabor de derrota para o time, que na outra rodada perdeu a oportunidade de assumir a primeira colocação do campeonato ao empatar por 2 a 2 com Noroeste de Bauru, que tinha um jogador a menos.Já o Capivariano vem de uma sequência de três partidas em que saiu com a vitória. Na última rodada, o Leão da Sorocabana, ganhou de 3 a 2 da equipe do Penapolense, que está na luta contra o rebaixamento, e entrou para o G-8 da competição com 13 pontos. Com o jogo de hoje, a equipe de Capivari, também luta para se classificar para a segunda etapa do Paulista.Segundo o técnico da Alvinegra, Rogério Corrêa, o momento é de continuar com o trabalho,permanecerproduzindo oportunidades e dando espaço para que os “meninos da Arena” possam entender o esquema de jogo mais rápido. “Estamos falando de uma garotada que nunca jogou uma A3 e está jogando pela primeira vez. Então é incentivar, dar moral a eles, continuar o trabalho que está tudo no caminho certo”, disse ele.Sobre os próximos jogos, Corrêa ressalta que sabe do tamanho da responsabilidade e dos desafios que terão de enfrentar. “A gente sabe da dificuldade que vai ser contra o Capivariano e contra a Penapolense, times que estão brigando em baixo da tabela. Não sabemos como vai ser esse jogo, vamos estudar nos próximos dias que nós temos, para poder buscar essas vitórias em casa”, completou.O CAV e a equipe do Capivariano tiveram poucos embates no Campeonato Paulista. Impossível o torcedor votuporanguense não se lembrar, porém, de 2011, quando a Alvinegra ainda jogava pela Segundona. Na rodada 21 do torneio, o CAV bateu o time de Capivari e saiu com a vitória por 3 a 1, no antigo estádio Plínio Marin.No jogo de volta, por sua vez, o Capivariano jogando em casa, bateu o CAV com o mesmo placar que sofreu na ida, 3 a 1. Ainda na segundona de 2011, o Capivariano se sagrou vice-campeão da competição e conseguiu o acesso para A3.Após isso, entre idas e vindas dos clubes, voltaram a se enfrentar em 2017, desta vez pelo Paulista A2. Na única vez que se enfrentaram por esta divisão, os clubes emplacaram um empate por 1 a 1, na Arena Plínio Marin. Depois deste ano, os times não se encontraram na A2, pois o time de Capivari foi rebaixado para A3.O próximo jogo da Votuporanguense também será em casa, no sábado (15). A equipe enfrentará o elenco da Penapolense, que hoje assume a última colocação da tabela e tem três pontos conquistados em empates. O time de Penápolis soma seis derrotas até a rodada 9 e luta contra o rebaixamento.Como já é de costume, a rádio Cidade FM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação, já escalou todo o seu time de comentaristas, repórteres e o narrador para a transmissão de hoje. Ajornada esportiva inicia às 14h com o pré-jogo recheado de entrevistas, informações sobre o jogo e comentários, para a partir das 15h a bola rolar.