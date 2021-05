Jogando fora de casa, a Alvinegra venceu o Marília e ampliou a vantagem para o jogo de volta, na Arena Plínio Marin

publicado em 28/05/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

A Votuporanguense está a um passo das semifinais da Série A3. Jogando fora de casa, a Alvinegra venceu o Marília por 2 a 0 e agora só fica de fora da próxima fase se perder por três gols de diferença no jogo de volta, que será na Arena Plínio Marin, nesta segunda-feira (31), às 15h.

A Votuporanguense não se intimidou jogando na casa do adversário e jogou melhor no primeiro tempo. A primeira chance do time, aliás já foi convertido em gol, logo aos 3 minutos de jogo. João Marcos cobrou falta com maestria e Gabriel Barcos subiu mais que todo mundo para abrir o placar.

A resposta do MAC veio dois minutos depois também em cobrança de falta. Jean Pierre subiu muito e cabeceou, mas Talles, bem posicionado, agarrou firme.

Aos 29 minutos Barcos ampliou após confusão na área, mas o bandeira deu impedimento e o juiz anulou o gol.

O final do primeiro tempo foi movimentado. Aos 44 minutos a Votuporanguense passou perto novamente de ampliar o placar. Léo Cunha desceu com velocidade e caprichou no cruzamento para Gabriel Barcos, mas ele não alcançou a bola por pouco.

Já nos acréscimos o Marília chegou com perigo. Léo Couto cobrou falta no segundo pau e Kauan chegou livre, mas não conseguiu acertar o alvo.

Segundo tempo

No segundo tempo o jogo ficou muito travado no meio do campo, com faltas para ambos os lados. A chance de maior perigo foi só aos 24 minutos com Marília chegou com muito perigo. Wendel fez fila e deixou Lucas Lino livre. Ele encheu o pé, mas a bola subiu demais.

Israel saiu do banco para ampliar o placar. Após cobrança de falta, a bola ficou viva na área e Israel dominou na pequena área, bateu na primeira vez e foi travado, mas no rebote ele finalizou e marcou.

Aos 45 minutos Guilherme deu uma bobeira na entrada da área, furou e deixou Lucas Lino livre. Talles saiu firme e agarrou a bola antes do atacante chegar para diminuir.