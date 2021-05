Time vinha de uma série de 12 jogos sem perder, mas acabou perdendo fora de casa

publicado em 22/05/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

Em uma tarde chuvosa, Barretos e Votuporanguense se enfrentaram em um confronto direto pela vaga no G4, na tarde deste sábado (22), no Estádio Antônio Gomes Martins, e o time da casa levou a melhor. Com gol de Batata, o BEC venceu a partida por 1 a 0 e conquistou a classificação para a próxima fase.

O primeiro tempo foi melhor para a Alvinegra, que, como de costume nessa nova metodologia trabalhada por Rogério Corrêa, não se intimidou jogando fora de casa e buscou o gol a todo o momento. A primeira chance da Votuporanguense foi de falta, aos 4 minutos. Ricardinho bateu direto, mas no meio do caminho o zagueiro meteu a cabeça e conseguiu evitar o gol.

Dois minutos depois o CAV voltou a chegar com perigo. João Marcos fez boa jogada e tocou para Gabriel Barcos, mas na hora que ele iria devolver pra João Marcos marcar, o zagueiro se esticou todo e fez o corte.

Se mantendo à frente, Léo Santos quase marcou aos 9 minutos. De fora da área ele bateu com categoria, tirando o goleiro e a bola passou tirando tinta da trave.

A primeira chance perigosa do Barretos foi aos 13 minutos. Batata recebeu uma boa bola dentro da área, virou e bateu, mas bem posicionado, Talles fez a defesa com segurança.

Aos 23 minutos o BEC chegou em uma triangulação rápida pelo lado direito, que deixou Hiago livre na área. Ele acabou batendo fraco e Talles fez uma boa defesa.

Já no finalzinho da primeira etapa, Léo Cunha fez boa jogada pelo lado direito, deixou dois marcadores para trás e encheu o pé, mas a bola passou perto e não entrou.

Segundo tempo

O ritmo de jogo no segundo tempo foi bem menos intenso. A chuva engrossou, e os dois times sentiram o campo pesado e acabaram chegando pouco, tanto que o primeiro lance de perigo real foi aos 17 minutos, em uma cobrança de falta do Barretos, na entrada da área. Bola alçada na área e Luiz Fernando cabeceou consciente e com força, mas Talles fez uma grande defesa. A arbitragem também marcou impedimento.

Depois disso o único lance de perigo foi o do gol do Barretos. Danilo Carioca bateu de longe, aos 38 minutos, e Talles acabou rebatendo nos pés de Batata. O atacante foi frio, dominou, driblou o goleiro e marcou o gol.