Time não repetiu bom futebol das últimas partidas, e voltou a desperdiçar penalidade no começo do segundo tempo

publicado em 10/05/2021

Time não apresentou bom futebol (Foto:Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

A Votuporanguense não mostrou o bom futebol que vinha apresentando nos últimos jogos e empatou com o Batatais, fora de casa, na tarde de ontem. A equipe ainda desperdiçou mais uma penalidade, a segunda no campeonato, e perdeu novamente a chance de assumir a liderança da Série A3, já que o Noroeste perdeu para o Olímpia dentro de casa.

Em um dos piores primeiros tempos desde a estreia fraca na Série A3 contra o Rio Preto, A Votuporanguense acabou vendo o Batatais dominando os 45 minutos iniciais. Aos sete minutos, por exemplo, após cobrança de escanteio, a zaga da Alvinegra deu bobeira e Gabriel Braga fez o gol, mas o juiz anulou sinalizando impedimento.

Na resposta, a Votuporanguense desceu pelo lado direito com Maicon, ele fez fila dentro da área, mas na batida a bola saiu travada para escanteio. Na batida houve confusão na área e Lucas Mineiro pegou bonito de primeira, mas a bola subiu muito.

Depois disso o CAV praticamente sumiu. Aos 12 minutos mais um gol do Batatais foi anulado. Gabriel Braga dominou bem dentro da área e encobriu o goleiro Kevin, mas o assistente levantou a bandeira novamente assinalando impedimento.

Aos 31 minutos Luiz Claudio cruzou pelo lado direito e a bola passou por toda a área até chegar nos pés de Nenê, que acabou errando o alvo, mas levou perigo para o gol da Alvinegra.

Um minuto depois o CAV deu bobeira na saída e o Batatais conseguiu roubar a bola. Pimpolho sobrou livre com ela e bateu firme, mais uma vez a bola passou perto. A pressão do Fantasma continuou e Nenê voltou a fazer boa jogada. Driblou três dentro da área, mas a finalização foi para fora.

Aos 36 minutos o Batatais saiu rápido em contra-ataque e Fabricio bateu livre, mas um desvio no meio do caminho impediu que a bola levasse mais perigo para o gol de Kevin.

Aos 41 minutos Kevin fez milagre. Cruzamento dentro da pequena área e Nenê subiu livre para cabecear a queima roupa, mas Kevin se jogou na frente da bola e impediu o gol.

Segundo tempo

Logo no primeiro minuto do segundo tempo Maicon fez boa jogada, deu um chapéu no zagueiro, invadiu a área e na hora que se preparou para bater, Jean chegou atropelando e o juiz assinalou pênalti para a Votuporanguense, além de mostrar o cartão amarelo. Na batida Marquinhos "telegrafou" a batida e o goleiro Felipe Ramos se esticou todo para fazer a defesa.

Aos 15 minutos Luiz Claudio voltou a fazer boa jogada pelo lado direito e cruzou para a área da Votuporanguense e ela passou limpa por toda a área da Votuporanguense.

Depois disso os dois times correram muito, deram muitos chutões, mas nada que levasse tanto perigo para nenhuma das metas. A partida terminou, então, em 0 a 0.