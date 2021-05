O CAV, que está na quarta colocação do campeonato, tenta, nesta última rodada da fase de grupos, se manter no G4

publicado em 24/05/2021

Votuporanguense encara o Primavera na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, valendo o G4 da competição (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA última rodada da fase de grupos da série A3 chegou. Já classificada a Votuporanguense luta, nesta terça-feira (25), às 15h, contra a equipe do Primavera, para se manter no G4 e ter o mando decampo nas disputas pelas quartas de final.Com a derrota da última partida, o CAV caiu para a quarta colocação do campeonato com 24 pontos, ao lado de Linense e Barretos, com a mesma pontuação, porém ficaram à frente nos critérios de desempate. Já o Primavera vem de uma sequência de cinco jogos de invencibilidade e busca uma vitória em Votuporanga com o mesmo objetivo.Para o jogo desta terça, Rogério Corrêa não poderá contar com o lateral-esquerdo Félix Jorge, após torção no jogo contra o Olímpia e Lorran que se lesionou na partida contra o Desportivo Brasil. Antes da derrota na última partida, Corrêa disse que poderia optar por uma base diferente da utilizada nos últimos jogos e inovar na lista de relacionados, mas a necessidade de vencer colocou uma interrogação ainda maior na escalação para hoje.“Uma partida que vale aí o G4, tem muita coisa em jogo e esperamos poder fazer um grande jogo dentro de casa para conquistar o G4, que tínhamos a oportunidade de estar em primeiro”, disse Rogério.As equipes do Primavera e da Votuporanguense se enfrentaram apenas uma vez em disputas oficiais da FPF (Federação Paulista de Futebol). Apesar de disputarem três vezes a Segundona juntos, os clubes ficaram em grupos diferentes e não competiram dentro de campo.O único encontro foi em 2015, pela série A3, em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limongi. A partida em uma manhã de sábado terminou em 1 a 1, com gols de Paulo (para o Primavera) e Dourado (para o CAV). A equipe Alvinegra, comandada à época por Marcelo Henrique, já estava em situação tranquila no campeonato, enquanto o Primavera lutava para chegar ao G8.