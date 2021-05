Em três jogos a Alvinegra conquistou sete pontos e já figura entre os primeiros na classificação

publicado em 01/05/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

A Votuporanguense conquistou sua segunda vitória na retomada da série A3, na noite deste sábado (1º). Com gols de Jean e Léo Santos, Alvinegra venceu o Bandeirante por 2 a 0 e conquistou seu sétimo ponto em três jogos, figurando agora entre os primeiros colocados na tabela.

A primeira oportunidade foi para o Bandeirante. Aos 6 minutos, após uma boa jogada pelo lado esquerdo do campo, Chico cruzou e Sayão cabeceou livre, porém para fora.

A resposta do CAV veio logo três minutos depois. O time desceu bem e Marquinhos arriscou de fora da área, mas a bola explodiu na trave.

O jogo continuou truncado e aos 14 minutos Ricardinho arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora. Logo na sequência a Alvinegra chegou novamente com perigo. Cruzamento dentro da área e quando Jean chegava para guardar, o zagueiro tirou.

Aos 21, o Bandeirante respondeu com perigo pelo lado direito do campo. Sayão bateu bem de fora da área tentando tirar o goleiro Talles, mas a bola foi para fora.

O time da casa não deixou barato, dois minutos depois, Ricardinho deixou Murilo livre dentro da área, mas o goleiro Henal fez milagre e conseguiu evitar o primeiro gol da partida.

Com maior posse de bola, a Votuporanguense chegou novamente com Félix Jorge, aos 32 minutos. Ele cruzou dentro da área com perigo, mas a bola cruzou toda a área. Na sobra o CAV trabalhou bem a bola novamente e após cruzamento a zaga tirou antes que Gabriel Barcos chegasse para finalizar.

Aos 44 a Alvinegra abriu o placar. O time trabalhou tocou bem desde a intermediária e a bola sobrou para Gabriel Barcos, que deixou Jean na cara do gol. Frio, ele escolheu o canto direito, tirou o goleiro e mandou para o fundo do gol. CAV 1 X 0 Bandeirante.

Segundo tempo

Aos 5 minutos do segundo tempo, Anderson Cavalo dominou dentro da área e bateu prensado. Talles saiu bem e defendeu sem dificuldades.

Com as alterações feitas pelo técnico Márcio Ribeiro, o Bandeirante cresceu na partida. Aos 16 minutos, Dandan se infiltrou na área e cruzou, mas a zaga interceptou antes da bola chegar nos pés de Anderson Cavalo que já estava pronto para marcar.

Aos 30 minutos falta frontal para a Votuporanguense na entrada da área. João Marcos jogou na pequena área e o goleiro Henal socou a bola para afastar o perigo.

Aos 35 minutos Félix Jorge desceu bem pela esquerda e cruzou para Gabriel Barcos, mas Henal saiu e deu um soco na bola que caiu nos pés de Léo Santos e ele não perdoou, com o pé direito bateu entre dois zagueiros para ampliar o placar para o CAV.

Aos 45 Léo Santos fez boa jogada pelo lado direito, driblou dois adversários, mas não conseguiu tocar para Gabriel Barcos que já chegava para ampliar o placar.

Houve confusão no final da partida com alguns jogadores das duas equipes se estranhando, mas a situação foi controlada.