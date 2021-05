Rogério Corrêa disse que será uma partida dura, mas os jogadores já estão preparados quanto a forma de jogar do adversário

publicado em 26/05/2021

Jogadores e comissão técnica embarcam hoje para Marília, onde enfrentam o time da casa pelas quartas de final da A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA comissão técnica e os jogadores relacionados para a primeira partida das quartas de final da Série A3, embarcam hoje para Marília, onde terminam a preparação para o jogo de amanhã, às 20h, contra o time da casa, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, também conhecido como “Abreuzão”. O time terá dois desfalques por lesão: o lateral Félix Jorge e o atacante Lorran.Com exceção dos dois que estão no departamento médico, o técnico Rogério Corrêa deve ir com força máxima para partida que ele mesmo já classificou como “dura”."Chegamos aqui para buscar esse objetivo, que é a classificação. Agora é desfrutar dela e já preparar para o mata-mata". O mata-mata você tem que estar ligado os 180 minutos, é um jogo que não pode haver erros, definir detalhes e vamos estar estudando nos próximos dias o Marília e trazer tudo para que os jogadores possam entender o que o Marília faz em cada setor do campo para nesses dois jogos buscarmos a classificação”, disse o treinador.O jogo de volta está programado para segunda-feira (31), às 15h, na Arena Plínio Marin. Com a terceira melhor campanha no campeonato, a Alvinegra joga com a vantagem do empate, onde dois resultados iguais (0 a 0, 1 a 1, etc) já a classifica para a semifinal.“Na sexta-feira começa a batalha contra o Marília, sempre com os pés no chão, na humildade, nosso departamento técnico desde ontem está assistindo jogos do Marília para estudar bem esse adversário, que é um adversário muito forte, aliás, um dos mais fortes que a Votuporanguense poderia pegar, mas não tem problema, quem quer passar tem que enfrentar o que vier e contamos com a torcida para que os ‘meninos da Arena’ possam ter uma noite de glória e de muita raça”, disse o presidente do clube Edilberto Fiorentino, o Caskinha.