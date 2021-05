O time saiu na frente na Arena Plínio Marin, mas tomou o gol de empate aos 41 minutos do segundo tempo para o Capivariano

publicado em 12/05/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

A Votuporanguense perdeu no jogo da tarde desta quarta-feira (12) mais uma chance de anotar três pontos no campeonato. Jogando na Arena Plínio Marin, o time saiu na frente com um gol de Eduardo Melo, mas cedeu o empate aos 41 minutos do segundo tempo em uma falha de marcação.

O primeiro tempo foi balanceado, com as duas equipes se estudando muito e procurando o jogo. A primeira boa chance da votuporanguense foi em uma falta pelo lado direito, aos 21 minutos. João Marcos bateu direto por cima do gol.

Aos 27 minutos Murilo fez belo lançamento e deixou Gabriel Barcos livre na cara do gol, mas o bandeira deu impedimento.

Já para o Capivariano a melhor chance foi aos 30 minutos. Bozó desceu bem pelo lado esquerdo e driblou dois dentro da área antes de cruzar. Wallace já estava pronto para marcar, mas Eduardo Melo cortou antes.

Depois disso o jogo seguiu morno, até que aos 37 minutos João Marcos fez boa jogada pela direita e bateu, mas o goleiro Moisés pegou.

Aos 42 minutos, após cobrança de escanteio, Wallace sobrou livre na área, mas na batida Mateus Buiate se jogou na frente da bola e impediu o gol adversário.

Na resposta, João Marcos puxou contra-ataque rápido e cruzou para área. No rebote Ricardinho fez a batida, mas Moisés estava bem posicionado.

Segundo tempo

Após o intervalo, a Alvinegra voltou melhor. Logo aos 3 minutos do segundo tempo o CAV chegou com perigo. João Marcos bateu de perna esquerda, de fora da área, e a bola passou tirando tinta da trave.

O time seguiu buscando o gol e aos 10 minutos Ricardinho fez bom lançamento, deixando Murilo em boa condição dentro da área, O atacante tirou um zagueiro, mas na batida a bola subiu demais.

Na base da insistência saiu o gol aos 24 minutos. Ricardinho bateu bem o escanteio e Eduardo Melo chegou de trás testando forte para o fundo da rede e abriu o placar para o time da casa.

Três minutos depois o Capivariano assustou a defesa do CAV. Cobrança de escanteio e a bola foi no travessão e pingou linha.

O time não recuou e continuou tentando ampliar o placar, mas foi o Capivariano que anotou. Aos 41 minutos, Corrêa lançou dentro da área, houve o desvio e numa falha de marcação, ficou fácil para André Martins empatar o jogo de cabeça.