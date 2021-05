Em retrospecto de partidas no Campeonato Paulista, os clubes se enfrentaram três vezes, com duas derrotas humilhantes e uma vitória simplória

publicado em 21/05/2021

Os times se enfrentaram na série A3 e duas vezes na A2 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNo duelo deste sábado (22), a Votuporanguense também tem mais um desafio: reverter o histórico de vexames diante do Barretos. Em retrospecto de partidas no Campeonato Paulista, os clubes se enfrentaram três vezes, com duas derrotas humilhantes e uma vitória simplória.Os duelos ocorreram entre os anos de 2015 a 2017. Nas ocasiões os times se enfrentaram na série A3 e duas vezes na A2, a primeira delas foi pela rodada 18 da A3, jogando fora de casa.Na oportunidade, a Votuporanguense ocupava a segunda colocação do campeonato, enquanto o BEC amargava o 11º lugar. O Touro do Vale, porém, aprontou para cima da Alvinegra e venceu a partida por 4 a 2, com gols de Rafael Moretto, Luis Ricardo, Osny e Toninho.Anderson Cavalo ainda marcou duas vezes para o CAV, mas não houve tempo para uma melhor reação.Em 2016 o vexame foi ainda pior. Com o apoio de sua torcida, o BEC goleou a Votuporanguense por 5 a 0 e colocou a Alvinegra na zona de rebaixamento. À época os autores dos gols foram David Batista e Luciano Mandi, que marcaram duas vezes, e também o Norton.A única vitória do CAV no histórico entre os dois clubes foi em 2017. Jogando na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense bateu o Barretos por 2 a 0, com gols de Marcos Paulo e Makanaki.