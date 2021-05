Rogério Corrêa apostou no time alternativo para a partida e conquistou a vitória na última partida da fase de classificação

publicado em 25/05/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

Os “meninos da Arena”, como ficaram conhecidos os jogadores da base da Votuporanguense, aprontaram para cima do Primavera e conquistaram a vitória, por 3 a 1, que garantiu o CAV no G4. Com o resultado o time garante mando de campo nas quartas de finais do campeonato.

O jogo começou movimentado, e a primeira chance foi da Votuporanguense aos 2 minutos. Após jogada bem trabalhada, Jean Carlos ficou na cara do goleiro e encheu o pé, mas André Luiz conseguiu fazer a defesa. No rebote a bola sobrou para Marquinhos, que chutou com categoria, mas a bola explodiu na trave.

Três minutos depois, Marquinhos cobrou escanteio na cabeça de Vinicius Diniz, que não perdoou e testou para o fundo da rede.

Depois do gol o jogo esfriou e os dois times não ofereceram perigo até os 46 minutos, quando o Primavera trabalhou na intermediária e Marcelo bateu forte de longe. Talles se esticou e fez a defesa.

Na cobrança de escanteio ensaiada, a defesa deu mole e o zagueiro Otílio empatou o jogo.

Segundo tempo

O segundo tempo começou fraco tecnicamente, com chutões e erros de passes para ambos os lados. A primeira chegada com perigo foi da Votuporanguense. Aos seis minutos Jean Carlos chegou na área e cruzou com perigo, mas João Pedro não alcançou.

Aos 13 minutos a Votuporanguense se manteve no ataque e após cruzamento preciso de Lucas Mineiro, Vinicius Diniz sumiu mais alto que todo mundo e testou com muita força para ampliar o placar dentro de casa.

Defesa milagrosa. Aos 36 minutos Jean Carlos roubou a bola na saída do Primavera e ficou cara a cara com o goleiro, que fez uma bela defesa e evitou o gol.