Técnico da Votuporanguense disse que o elenco irá encarar a próxima partida como se estivesse com saldo zerado, em busca da classificação para a semifinal

publicado em 29/05/2021

Treinador não quer que o time se acomode com a vantagem construída no primeiro jogo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Após conduzir a vitória fora por 2 a 0 diante do Marília, fora de casa, o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, disse que o elenco irá encarar a próxima partida como se estivesse com saldo zerado, em busca da classificação para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A3.

O técnico destacou a atuação dos atletas durante a partida e pela execução do plano de jogo que foi passado para estes primeiros 90 minutos, da “guerra” contra a equipe do MAC e que não irá recuar diante do resultado.

“A vantagem vai ser construída aos 45 do segundo tempo do próximo jogo. Vamos iniciar o jogo conversando com os atletas, que está 0 a 0, deixar para o final do jogo essa vantagem, não no início. Porque se a gente entrar mole, desatento, é isso que o adversário quer. Vamos ficar ligados para esse jogo importante que nós vamos ter”, disse Corrêa.

Mais uma vez, a Votuporanguense disputou a partida propondo o jogo e fazendo o espetáculo acontecer seja em criação, quanto em anular os pontos fortes da equipe Alviceleste.