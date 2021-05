Segundo a regulamento da FPF (Federação Paulista de Futebol), os clubes estão autorizados a realizar quatro trocas de atletas que já estejam inscritos na lista A

publicado em 26/05/2021

Equipe do Linense começou a reforçar seu elenco para a segunda etapa do Campeonato Paulista da série A3 (Foto: Divulgação/Linense)

Dois, dos oito times classificados para as quartas de final da Série A3 já começaram a se armar para as partidas. Segundo a regulamento da FPF (Federação Paulista de Futebol), os clubes estão autorizados a realizar quatro trocas de atletas que já estejam inscritos na lista A, e o Linense e o São José não perderam tempo em anunciar reforços para a próxima fase.A equipe do Linense divulgou ontem a contratação dos jogadores que farão parte do plantel do comandante Edison Rodrigues. Segundo a assessoria do clube, foram dois atletas apresentados, que já estão treinando junto ao elenco e já estão à disposição da comissão técnica.São eles: o zagueiro Mauro Viana, de 37 anos, que estava atuando pelo Aquidauanense-MS. O lateral direito, Douglas Dias, de 27 anos, vindo das categorias de base do Santos e que estava jogando no estado do Espírito Santo pelo time Rio Branco de Venda.Revelado pela Ferroviária, o experiente Mauro Dias, de 37 anos, tem passagens por Paulista, América-RN, Remo, Oeste e ASA-AL, entre outros clubes já o atacanteDouglas passou por outros clubes mineiros, como União Luziense e Mamoré, antes de chegar ao Rio Branco-ES, nesta temporada, onde disputou o Campeonato Capixaba e a Copa do Brasil. Em seis jogos neste ano, Douglas Dias não marcou gols.São JoséJá a diretoria do São José anunciou a contratação atacante Medina, que disputou o Campeonato Catarinense pelo Marcílio Dias neste ano. O jogador tinha vínculo com o clube rubro-anil até o fim deste mês e, de acordo com o gerente de futebol da Águia, Eduardo Ferreira, o atleta já está em São José dos Campos para assinar contrato e ser anunciado de forma oficial.Em contrapartida, desde a classificação a diretoria da Votuporanguense já tinha descartado a possibilidade de uma nova contratação para a segunda etapa. Durante entrevista, o diretor de futebol, Diego Cope, relatou que foi uma decisão optada pelo grupo em conjunto. Isso porque os membros dacomissão técnica e diretoria estão satisfeitos com a campanha e o desempenho dos atletas durante o campeonato.