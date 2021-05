Time precisou correr duas vezes atrás do placar e conseguiu o empate nos últimos minutos do jogo contra o Desportivo Brasil

publicado em 17/05/2021

Segundo Corrêa, o jogo foi complicado justamente por ter que correr atrás do placar (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO técnico Rogério Corrêa avaliou a última partida da Votuporanguense, contra o Desportivo Brasil, e destacou a busca constante do elenco pelo gol. O time precisou correr duas vezes atrás do placar e conseguiu o empate nos últimos minutos do jogo.Segundo Rogério, o jogo foi complicado justamente por ter que correr atrás do placar. “A gente faz um planejamento de jogo e não espera tomar um gol com menos de um minuto como aconteceu. Depois para correr atrás você tem que se expor mais”, explicou.O técnico não deixa de parabenizar a atuação de todos os atletas e os jogadores da base que fizeram os gols. “Independente do placar continuar a jogar, procurar ser intenso, como foi. Parabenizar os dois garotos que fizeram o gol, para isso que eu fui contrato aqui, para incentivar, melhorar, dar moral para esses meninos jogar”, concluiu.