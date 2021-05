A intenção, segundo ele, é manter o mesmo esquema até o fim da fase de grupos

publicado em 20/05/2021

Corrêa disse que a decisão sobre quem irá disputar a próxima partida ainda será tomada (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brJá com a pontuação necessária para a segunda etapa, o técnico Rogério Corrêa avaliou, na quinta-feira (20) após o jogo contra o Olímpia, a importância dos rodízios em todos os jogos até a classificação da Votuporanguense. A intenção, segundo ele, é manter o mesmo esquema até o fim da fase de grupos.Segundo Corrêa, a decisão de quem irá disputar a próxima partida ainda será tomada, utilizando os mesmos parâmetros. “Os rodízios que nós fizemos foram pensando no nosso objetivo que era a classificação. Fomos assertivos em tudo que fizemos. Vamos tomar uma decisão para o próximo jogo para saber quem vai, depois temos um jogo em casa contra o Primavera, que já esperamos ter selado esse G4 para facilitar. Descansar os atletas e depois, no mata-mata, chegar com gás”, disse.