publicado em 05/05/2021

Meia-atacante do Primavera, Jhonatan, de 19 anos, embarca em nova jornada e atuará pelo sub-20 do Palmeiras (Foto: Sandro Rodrigues/Imprensa EC Primavera)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO meia-atacante Jhonatan, de 19 anos, destaque do Primavera, time que atua na série A3 do Paulista ao lado da Votuporanguense, é o mais novo contratado pelo Palmeiras. Jhonatan atuará inicialmente pelo sub-20 do Verdão e é avaliado de perto pelo técnico Abel Ferreira e comissão técnica.A chegada do garoto é por meio de um empréstimo, que pode durar até o dia 31 de janeiro de 2022, com opção de compra dos direitos econômicos, que pertencem ao Primavera. Jhonatan chegou a atuar na A3, participou de quatro jogos e marcou um gol na divisão.