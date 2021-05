A diretoria do MAC ainda corre contra o tempo para fechar com um meia

publicado em 27/05/2021

Marília acerta novo lateral-esquerdo, Vinícius de Paiva, de 25 anos para a sequência do Campeonato (Foto: Reprodução/Moto Club)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Marília Atlético Clube acertou um novo reforço para a segunda etapa da série A3. Trata-se do lateral-esquerdo Vinícius de Paiva, de 25 anos, vindo do Moto Club do Maranhão e já conhecido no futebol paulista por passagens no Primavera, Portuguesa, Grêmio Osasco, Amparo e XV de Jaú.Vinícius, conhecido como Carequinha, também passou pelo futebol colombiano no clubeCortuluá, além de jogar pelo Cianorte (PR). Segundo o apurado, o atleta passou pelos exames de rotina e Covid-19, aguardava a liberação para treinar junto ao elenco e para a partida de hoje, o lateral-esquerdo ainda é dúvida.A diretoria do MAC ainda corre contra o tempo para fechar com um meia, mas até o fim dessa edição nada tinha sido confirmado.Além disso, o clube terá quatro desfalques certos para o jogo contra a Votuporanguense. O técnico Guilherme Alves não poderá com: o goleiro Agenor (dengue), o lateral-esquerdo Diogo Calixto (lesão na coxa), o volante Junior Santos (edema no púbis) e o meia Bruno Sabiá (lesão muscular).