Na quarta-feira (26) a empresa responsável pela obra começou a instalação dos refletores

publicado em 26/05/2021

Trabalhos para a instalação dos refletores da Arena Plínio Marin foram iniciados ontem e devem ir até setembro (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de anos de uma novela que parecia sem fim, a iluminação da Arena Plínio Marin começa, enfim, a sair do papel. Na quarta-feira (26) a empresa responsável pela obra começou a instalação dos refletores, que ficarão em cima da cobertura da arquibancada, mas entre isso e poder dizer que a Votuporanguense tem um estádio iluminado ainda vai um longo processo.Isso porque, segundo a Prefeitura, essa primeira fase do projeto, que contempla 72 refletores, só deve ser concluída em meados de setembro. Depois disso, a Prefeitura ainda deve abrir outra licitação para a instalação de refletores do outro lado do campo, o que deve deixar todo o gramado iluminado. Só depois disso é que a Arena poderá ser liberada pela Federação Paulista de Futebol para receber jogos noturnos.“A empresa começou o trabalho de instalação dos refletores. A entrega destes materiais estava atrasada em razão dos impactos causados pela pandemia na cadeia produtiva nacional e até mesmo global. A expectativa é que a instalação destes materiais seja concluída até meados de setembro”, disse a Prefeitura, em nota.Ainda segundo a Prefeitura, a Administração Municipal já iniciou os estudos para a segunda fase, que deve completar mais duas torres e outros 36 refletores, conforme apurado pelo A Cidade.