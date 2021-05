O treinador disse que a Votuporanguense jogou melhor e criou mais chances, mas adversário aproveitou sua única oportunidade

publicado em 22/05/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

Em análise pós-jogo, técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, classificou a derrota para o Barretos como uma fatalidade. Para o treinador, a Alvinegra jogou melhor e criou mais chances, mas acabou pecando nas finalizações, enquanto o time adversário acabou aproveitando sua única oportunidade.

“É o típico futebol brasileiro, onde uma equipe joga e a outra só marca. Cada time tem a sua proposta e essa foi a do adversário. Conseguimos criar várias chances, mas acabamos não acertando o gol, enquanto a única chance do adversário eles conseguiram marcar. Foi uma fatalidade”, disse Corrêa.

O técnico afirmou ainda que está sempre treinando as finalizações com seus atletas, mas dentro de campo as tomadas de decisão dos jogadores acabam influenciando no resultado.

“Dentro de campo acaba fugindo do nosso controle, as vezes a emoção, o calor do jogo, acaba levando ao erro na tomada de decisão, onde um toca na hora errada, o outro chuta na hora errada, são garotos e vamos continuar trabalhando para que eles se encontrem nessa tomada de decisão. Aos poucos estamos concertando e vamos acertar o time”, completou.

Para o próximo jogo contra o Primavera, que será na Arena Plínio Marin, na terça-feira (25), às 15h, Rogério Corrêa disse que o time vai lutar para se manter no G4.