O time jogou bem e chegou a perder um pênalti, mas conquistou a vitória

publicado em 04/05/2021

Lorran desencantou e marcou seu primeiro gol pela Votuporanguense logo no primeiro minuto de jogo, de pênalti (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

A Votuporanguense conquistou nesta terça-feira (4) sua terceira vitória consecutiva na retomada da série A3 e encostou na liderança do campeonato. Na partida contra o Linense, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, o CAV chegou a desperdiçar um pênalti, mas buscou a vitória no último minuto, com um gol de pênalti de Lorran e um golaço de Marquinhos.

O jogo já começou movimentado e logo no primeiro minuto do primeiro tempo a votuporanguense desceu bem e no cruzamento de Maicon, o zagueiro Glauco acabou metendo a mão na bola. O árbitro assinalou pênalti e Lorran não perdoou, abrindo o placar para a Alvinegra.

O jogo seguiu movimentado, com o CAV buscando o ataque a todo instante. Foi numa dessas tentativas que veio um contra-ataque do Linense. Aos 13 minutos, Junior Palmares cruzou para Yan Lima e o garoto, de apenas 20 anos, mandou para o fundo da rede e empatou a partida.

A equipe de Votuporanga, porém, não se abalou e logo aos 16 minutos Vinicius Diniz cobrou escanteio rápido e Abraão cruzou. Na bagunça dentro da área o bandeirinha sinalizou pênalti. Após uma breve confusão, o juiz confirmou a penalidade. Israel foi para a batida, mas o goleiro Reinaldo conseguiu defender.

A Votuporanguense manteve maior posse de bola e o Linense manteve a estratégia do contra-ataque. Aos 24 minutos Léo Santos encontrou Israel dentro da área. Ele cruzou, mas Lorran não chegou a tempo para marcar.

Segundo tempo

O jogo continuou movimentado no segundo tempo, com a Votuporanguense ainda se mantendo à frente. O Linense, no entanto, avançou com Junior Palmares, aos seis minutos do segundo tempo. Ele fez fila e tocou para Mario que deixou Carlinhos livre na pequena área, mas o goleiro Kevin fez uma boa defesa com os pés.

O Linense voltou a levar perigo aos 13 minutos. Após bate e rebate na área Yan pegou de primeira, de fora da área, mas Kevin se esticou e conseguiu fazer uma grande defesa.

A resposta do CAV veio aos 22 minutos. O time chegou tocando e Maicon pedalou, driblou o zagueiro e cruzou, mas a bola passou por todo mundo dentro da área.

No contra-ataque, aos 33 minutos, Wesley avançou do meio de campo, fez fila e bateu forte e cruzado. A bola passou perto, levando perigo para o gol da Votuporanguense.