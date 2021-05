Já classificado matematicamente, a Votuporanguense tem partida marcada para as17h e joga para se manter no G4 e ter mando de campo

publicado em 21/05/2021

Votuporanguense tem confronto direto contra a equipe do Barretos, joga para se manter no G4 e jogar a segunda etapa em casa (Foto: Rafael Bento/CAV)

A Votuporanguense já tem mais um desafio neste sábado (22). Jogando fora de casa a Alvinegra encara a equipe do Barretos, focada em se manter entre os quatro primeiros colocados para ter o mando de campo nas próximas fases do campeonato. A partida é um confronto direto e o CAV luta para conservar o histórico de invencibilidade e tambémflerta, mais uma vez, com a liderança.O técnico Rogério Corrêa não poderá contar com o meia Vinícius Diniz, que cumpre suspensão e o lateral-esquerdo, Félix Jorge, após torção no tornozelo no último jogo. Além deles, o atacante Lorran continua fora, Nicolas e Jean ainda fazem trabalho de readaptação e também são dúvidas.Segundo Corrêa a ideia é manter a mesma equipe do jogo de anteontem, contra o Olímpia, para a partida de hoje e fazer rodízio no jogo contra o Primavera no próximo dia 25, com atletas que se comprometam a "trabalhar sério" em campo, completou."Já esperamos ter selado esse G4 para facilitar, descansar os atletas e depois no mata-mata chegar com gás. A equipe que chegar nessa etapa com jogadores em 100%, vai sobressair. A ideia seria manter a mesma equipe para o próximo jogo e deixar para rodar no jogo contra o Primavera, porque depois dessa partida são apenas dois dias de descanso para o mata-mata", disse Rogério.O técnico ainda relatou que o futuro no campeonato é de valorizar os atletas que estão no elenco. "A gente sabe que precisa melhorar uma coisa ou outra, mas também sabemos que são coisas do jogo, do trabalho diário e estamos aqui há quatro meses fazendo história no clube. A gente espera esse trabalho a longo prazo para poder continuar evoluindo aos atletas e a solução não é trazer [atleta] é trabalhar o que já tem na própria base para os jogadores atuarem", finalizou.A equipe adversária vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com duas vitórias e dois empates. Para a partida de hoje, o técnico Bira Arruda, não poderá contar com o atacante Maranhão que cumprirá suspensão.Direto da Fortaleza em Barretos, a equipe esportiva daestará escalada para, a partir das 16h, iniciar a jornada esportiva com comentários e entrevistas pré-jogo.