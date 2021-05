Frente a frente, nesta sexta-feira (7), a partir das 20h, em Mirassol, as duas melhores equipes da competição brigam em campo pelo 1º lugar

O jogo desta sexta-feira (7) da Votuporanguense é um confronto direto contra a equipe do Noroeste pelo topo da tabela (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA briga nesta sexta-feira (7) é pela liderança absoluta da Série A3. Em campo as duas equipes com melhores campanhas da competição, Votuporanguense e Noroeste, se enfrentam, a partir das 20h, em Mirassol,para saber quem comandará o topo da tabela.Antes da paralisação, o Noroeste mantinha a melhor campanha da competição, com três vitórias consecutivas. No retorno do campeonato, porém, seu índice de aproveitamento caiu. A equipe de Bauru empatou com o São José, por 1 a 1, eperdeu para o Primavera, por 1 a 0, conseguindo se recuperar na sequência com duas vitórias (Capivariano por 2 a 1 e Penapolense 2 a 0).Já o CAV, que vinha de um empate, um empate e uma vitória, apresentou o melhor índice de aproveitamento da retomada, conquistando dez dos 12 pontos disputados ao empatar uma partida (contra o Comercial) e vencer as outras três (2 a 1 sobre o Nacional, 2 a 0 no Bandeirante e 2 a 1 contra o Linense).Os bons resultados, segundo o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, vêm da confiança no elenco e no trabalho junto à comissão técnica. “Acredito que tudo ali no clube é baseado em processos, no dia a dia de trabalho, da construção que nós temos com o próprio atleta e da credibilidade deles”, disse Rogério, em entrevista à Cidade FM ontem.Para o jogo desta sexta, a previsão é que continue com o rodízio, ou seja, quem jogou na terça-feira, contra o Linense, não deve começar jogando hoje à noite. “A gente pretende, nos próximos dois jogos manter esse rodízio e a partir do terceiro ou quarto jogo, como a gente tem um tempo a mais, aí sim trocaremos uma peça ou outra desde que não esteja 100%”, explicou.Sendo assim, Corrêa deve entrar jogando com os atletas que disputaram a primeira partida do retorno, com a possibilidade apenas de mudanças pontuais. Uma delas, aliás, deve ser o volante Índio, que ainda sente dores no ombro.O CAV e o Noroeste só se enfrentaram em campo uma vez em competições oficiais do Campeonato Paulista. A partida ocorreu no Paulista da série A3 de 2014 e a Votuporanguense levou a melhor, ganhou o jogo por 2 a 1, fora de casa.