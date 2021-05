Com um jogador a mais, o time vencia até os 42 minutos, mas acabou tomando um gol numa bobeira do setor defensivo

publicado em 07/05/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Em uma de suas melhores partidas do campeonato, a Votuporanguense acabou cedendo o empate para o Noroeste, mesmo com um jogador a mais e com o domínio total do jogo. Com o resultado, a Alvinegra deixou escapar pelos dedos a chance de assumir a liderança da Série A3 do Paulista.

O CAV saiu perdendo. Aos 11 minutos Yamada abriu o placar. Com gols de Murilo e João Marcos, no entanto, o time de Votuporanga virou, mas tomou um gol aos 42 minutos do segundo tempo, mesmo com um jogador a menos.

Como de costume, sob o comando de Rogério Corrêa, A Votuporanguense começou o jogo já procurando o ataque. Sendo assim, primeira chance da partida foi logo aos 50 segundos. João Marcos avançou e tocou para Murilo dentro da área, mas ele foi travado na hora da finalização.

Se mantendo à frente, aos 3 minutos a Alvinegra voltou a atacar. João Marcos tirou o zagueiro e bateu forte. O goleiro Pablo espalmou e no rebote Gabriel Barcos bateu por cima do gol.

O jogo seguiu bom. O Noroeste chegou pela primeira vez aos 7 minutos. Mateus cruzou na cabeça de Alecsandro, mas a marcação chegou a tempo e, travado, ele cabeceou para fora.

Aos 10 minutos o CAV chegou bem novamente e Gabriel Barcos bateu forte de fora da área, mas Pablo conseguiu defender. Em resposta, o Noroeste desceu em um contra-ataque, rápido e Richarlyson cruzou bem e o atacante Yamada abriu o placar para o Noroeste.

O time não se abateu e aos 32 minutos Léo Cunha cortou bonito e deixou Murilo na cara do gol, que marcou seu primeiro gol pela Votuporanguense, empatando o jogo.

O time, então, manteve a pressão. Aos 38 minutos Félix Jorge cruzou para dentro da área e João Marcos chegou batendo, mas como não caiu na perna boa a bola foi para fora.

Segundo tempo

Aos 10 minutos Guilherme foi expulso após uma chegada dura em Murilo e deixou a Alvinegra com um jogador a mais. Aproveitando da vantagem numérica, aos 16 minutos do segundo tempo a Votuporanguense chegou tocando e bateu de fora da área para marcar o gol da virada.

Aos 31 o CAV chegou tocando novamente e a bola foi para os pés de Félix Jorge que bateu por cima do gol

Aos 35 em novo ataque perigoso Félix Jorge jogou na área e no bate e rebate João Marcos bateu firme, mas a bola beijou a trave.

E resposta o Noroeste aproveitou uma bobeira na defesa da Alvinegra e a bola sobrou para Richarlyson que bateu bem, mas Talles conseguiu fazer uma bela defesa e impedir o gol do empate.