O comandante da Alvinegra disse que o tempo sem jogos foi importante para o entrosamento da equipe para prosseguimento do torneio

publicado em 13/04/2021

Técnico Rogério Corrêa avalia positivamente o tempo de paralisação e aguarda o retorno do campeonato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMesmo com a interrupção dos jogos oficiais da série A3, o trabalho do técnico Rogério Corrêa não parou nessas últimas semanas. Durante esse período de indefinição do retorno, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) aproveitou a oportunidade para treinos coletivos e mais intensivos.De acordo com Corrêa, o tempo foi necessário para adequação e entrosamento dos novos jogadores e destaca: “a paralisação colaborou”.O técnico que chegou para comandar a Votuporanguense ainda no início desta temporada, explicou a importância de se ter aproveitado o tempo, distante dos jogos, para o prosseguimento do campeonato. Segundo ele, foi fundamental na recuperação dos atletas que foram acometidos pela Covid-19 e tiveram tempo suficiente para voltar a integrar o elenco.“Acabei priorizando o trabalho coletivo, pelo fato que teve alguns jogadores novos que tiveram que entrosar, então procuramos fazer esse trabalho coletivo de entrosamento para o restante do campeonato, pois depois não dará tempo de treinar”, disse.A sequência de jogos da A3 e a falta de tempo de treino, entre uma partida e outra, já era uma pauta que Corrêa falava antes mesmo da estreia. Com a integração dos novos atletas no elenco foi tempo suficiente para adaptação e foco para o retorno. “A paralisação colaborou, falo isso porque conseguimos zerar os casos de Covid que nós tínhamos, e mais ainda, entrosar a equipe com os jogadores novos que acabaram de chegar”, completou.Já ansioso para o retorno do campeonato e a torcida para que todas as divisões voltem a ter partidas, o técnico disse que é importante que aconteça a volta o mais rápido possível. “Acho importante, não só por que estamos treinando e os meninos precisam jogar e também dar alegria a todas as pessoas que estão dentro de casa”, finalizou.