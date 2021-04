O técnico aposta na evolução diária dos atletas nos treinos durante a paralisação, para retorno com calendário mais apertado

publicado em 20/04/2021

Rogério Corrêa disse que tem apostado no revezamento de atletas para possível retorno com calendário (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom a rejeição do Ministério Público às alterações solicitadas pela FPF (Federação Paulista de Futebol), o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) ganha mais uma semana de treinos e trabalhos com o técnico Rogério Corrêa. Apesar da incerteza sobre o dia do retorno, o elenco está preparado para voltar quando as autoridades decidirem.O clube segue esperando uma reunião com a Federação para sinalizar como e quando acontecerá esse retorno, provavelmente, com as mesmas diretrizes da A1.Enquanto isso, o comandante do CAV testa a evolução diária de todos os atletas, pensando à frente e nos futuros jogos do torneio."Mais uma semana de trabalho é sempre importante. Independente se tem jogo ou não, a gente vai fazer um trabalho bem feito dentro de campo aqui, para cada atleta ter sua evolução diária. A equipe está preparada para jogar, seja qual dia que for", explicou Rogério Corrêa.Mas pensar no futuro do campeonato, também é avaliar o novo cenário. Assim como o primeiro escalão, para cumprir o calendário previsto, os jogos na A3, provavelmente, acontecerão a cada dois dias. Para ter mais aproveitamento no campeonato, Corrêa revelou que tem trabalhado com revezamento e uma segunda equipe."Tenho adotado diariamente a troca de jogadores, já trabalhando uma segunda equipe sabendo que se o campeonato voltar e tiver mesmo os jogos a cada dois dias, nós vamos precisar rodar jogador", disse.Para Rogério, essa situação é importante para o grupo, pois dá oportunidade para todo o elenco trabalhar. "Todos terão a oportunidade de jogar e esse está sendo o nosso trabalho, no dia a dia, já pensando nos jogos que vão acontecer em seguida", completou.Assim como no início da temporada, Corrêa volta a dizer que todos os jogadores podem ser titulares e reservas. Além disso, destaca a parte ofensiva do time, que está preenchida de atletas que estão dando resultados. "Hoje no grupo tenho muitos jogadores de muita qualidade e tenho os garotos da base que a cada dia vem evoluindo e crescendo. Temos muitos jogadores na parte ofensiva. Nós vamos prepará-los para chegar no jogo e jogar 100% e lógico, pensando no jogo e como vai ser esse campeonato, com a oportunidade de jogar todos juntos", disse ainda Rogério Corrêa.