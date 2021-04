Estádio do Fefecê, rival histórico do CAV, está entre as opções do clube para a retomada do campeonato Paulista da série A3

publicado em 19/04/2021

Sem acerto com o Ministério Público, o CAV pode ter que jogar em Fernandópolis (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Ministério Público rejeitou as alterações solicitadas no protocolo da FPF (Federação Paulista de Futebol) para que os jogos da série A3 fossem realizados durante o dia e, com isso, a Votuporanguense poderá ter que utilizar o estádio de um de seus maiores rivais: o Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube), para mandar seus jogos. A situação pode ser necessária diante da falta de iluminação na Arena Plínio Marin, já que as obras no local se arrastam desde 2017.O protocolo apresentado ao MP seguia basicamente as mesmas diretrizes da série A1, que foram aprovadas, porém, com a mudança dos jogos do período noturno para o diurno, já que pelo menos cinco clubes, incluindo a Votuporanguense, não têm iluminação em seus estádios."Esperando reunião com FPF que irá nos comunicar de forma oficial que a A2 deve voltar mediante protocolo da A1. As mudanças de quarto com duas pessoas e jogos em período da tarde não foram aceitas pelo Ministério Público. Com isso os clubes da A2, me parece, que já acataram e irão voltar com os mesmos protocolos da A1. Agora teremos uma reunião da A3 para ver como iremos fazer com esse protocolo. Lembrando que o protocolo atual é válido na fase emergencial e na fase vermelha, se entrarmos em laranja aí as coisas mudariam”, disse Edilberto Fiorentino, o Caskinha, presidente do CAV.Diante dessa situação, as opções mais próximas para a Alvinegra seriam os campos de Fernandópolis (Claudio Rodante) e Tanabi (Alberto Victolo), além do estádio do Mirassol (José Maria de Campos Maia), com quem a diretoria tem mais afinidade. “Vamos primeiro fazer reunião com FPF e aí iremos definir estádio”, pontuou Caskinha, reforçando que essa reunião deve acontecer entre esta terça-feira (20) e quarta-feira (21), o que também já inviabilizaria a partida de quinta-feira (22) como estava previsto.Inaugurado em 25 de maio de 1953, o estádio Cláudio Rodante foi sede de grandes jogos, mas também de algumas polêmicas. Em 2019, por exemplo, a Prefeitura de Fernandópolis teve que retomar o comando do campo (que estava cedido ao Fefecê), depois que a diretoria do clube da época deixou de pagar as contas de energia.O Cláudio Rodante também ficou por muito tempo sem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e a última vez que recebeu um jogo profissional foi em 2019, já que no ano passado o time da casa não participou de nenhuma competição.Este ano, porém, uma nova diretoria, formada por integrantes de uma torcida organizada do clube, assumiram a diretoria e já fizeram algumas melhorias no local, o que permitiria a realização dos jogos da Votuporanguense lá, caso as diretorias se acertem.No mesmo dia em que a informação sobre a rejeição do protocolo foi divulgada, a Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial do Município a prorrogação do contrato com a empresa C & F Empreendimentos para a implantação parcial da iluminação. Com isso a empresa ganhou mais 147 dias para concluiu a obra, com previsão de entrega para o dia 8/9/2021.