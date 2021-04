Federação marcou reunião com os clubes para segunda-feira (12) para só então apresentar decisão sobre a A2 e A3

publicado em 09/04/2021

CAV aguardaparecer oficial da Federação sobre continuidade do campeonato e já testou todo o elenco, comissão e funcionários (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNa tarde de sexta-feira (9), o Governo do Estado anunciou o retorno do futebol em São Paulo. Porém assim como o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) os outros clubes da divisão continuam na mesma incerteza, já que ainda aguardam um posicionamento oficial da FPF (Federação Paulista de Futebol) sobre o retorno ou não.O protocolo da Federação acertado junto ao Ministério Público de São Paulo e que visa medidas mais rigorosas para o retorno do futebol focam no primeiro escalão do futebol, que já retorna hoje. Por isso, surgiu a hipótese de que a paralisação possa ser estendida na série A3.Até o fechamento desta edição a Federação não havia se pronunciado oficialmente. Mas uma reunião foi marcada com os clubes da A2 e A3 para segunda-feira (12), para só então passar um posicionamento sobre a continuidade ou não dos campeonatos. Com isso, o jogo que estava marcado para segunda, às 15h, na Arena Plínio Marin, contra o Comercial de Ribeirão Preto terá de ser adiado.“No final da noite a gente recebeu um único comunicado da Federação, em que teremos uma reunião da série A3 na segunda-feira, às 17h30 e que iria ser passado tudo. Portanto, só na segunda é que saberemos o que vai acontecer com a A2 e a A3. O jogo de segunda-feira não vai ter então", disse Edilberto Fiorentino, presidente da Votuporanguense.