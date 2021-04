Novela da iluminação da Arena se arrasta e ainda não tem data prevista para acabar; CAV torce para FPF contornar a situação

publicado em 13/04/2021

Arena Plínio Marin segue sem iluminação e CAV pode ser prejudicado na retomada da A3 (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA falta de iluminação na Arena Plínio Marin segue atrapalhando a Votuporanguense. Dessa vez, por conta dela, o CAV e mais quatro times da série A3 precisaram solicitar a revisão dos protocolos sanitários junto ao Ministério Público para que a bola volte a rolar na divisão. As medidas acertadas com o MP preveem jogos após as 20h.Caso o pedido não seja aceito, o clube terá que mandar seus jogos em outros estádios, que tenham iluminação. As opções mais próximas para a Alvinegra seriam os campos de Fernandópolis (Claudio Rodante) e Tanabi (Alberto Victolo). Essas hipóteses, porém, ainda não são cogitadas pela diretoria da Votuporanguense.“Por enquanto a gente está pensando somente aqui. Como tem cinco estádios com esse mesmo problema na série A3, a Federação tem que resolver esse problema, pois, por exemplo, teria que arrumar estádio para cinco times. Vamos supor, se eu mandar o jogo para Mirassol, se for ter um jogo do Mirassol eu não posso jogar lá, então está complicado essa questão, pois vai ter jogo um dia sim e outro não na série A1, A2 e A3 e todo mundo tem que jogar no mesmo dia”, disse Edilberto Fiorentino, o Caskinha, presidente do CAVA ideia, portanto, é fazer com que o Ministério Público entenda que o apelo público pelos jogos da A1, em comparação com a A2 e A3 é diferente, por serem equipes de cidades menores, de menos torcida e por meio desse apelo, fazer com que os jogos possam ser liberados durante a tarde e manhã nas determinadas cidades que acontecerem esses jogos.A novela da iluminação da Arena Plínio Marin começou em 2016 com o anúncio da cobertura e implantação dos refletores. A empresa J. A. Tinelli Marques e Companhia LTDA, que venceu o processo de licitação, realizou a obra de cobertura e cedeu a de iluminação para a C & F Empreendimentos Elétricos, pois não era especializada no serviço, em janeiro do ano passado.A C & F, por sua vez, iniciou os trabalhos no local com as obras da cabine de energia, em junho do ano passado. Dentro dela estão os transformadores que atendem os vestiários, alojamento e a parte administrativa. Eletrodutos também foram instalados e atenderão a iluminação que será projetada no campo.Em nota, a empresa que assumiu a instalação do sistema de iluminação da Arena Plínio Marin aguarda a entrega de materiais para finalização da obra. Essa entrega vem sofrendo atrasos por conta da pandemia.“A construção da cabine de energia foi concluída, o transformador e os eletrodutos também foram instalados. Falta passar o cabeamento e instalar as luminárias. Assim que estes materiais já adquiridos pela empresa forem entregues, o serviço será concluído, no entanto, a previsão de entrega da obra depende da chegada destes materiais”, conclui a nota.