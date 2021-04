As estatísticas do goleiro correspondem a 15 defesas, seis defesas difíceis e apenas um gol sofrido, na estreia, contra o Rio Preto

publicado em 15/04/2021

Goleiro Talles Lima aproveita boa fase com os três primeiro jogos e diz que elenco tem se preparado para brigar pela classificação (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA ansiedade para o retorno do campeonato está presente em todo o plantel da Votuporanguense, principalmente para o goleiro Talles Lima que estava em uma crescente com bons resultados na série A3. Segundo os números, o goleiro realizou 15 defesas, seis delas consideradas difíceis e sofreu apenas um gol, o que representa um aproveitamento de 96% nos três jogos oficiais do torneio.O atleta tem aproveitado a parada para alinhar ainda mais a sua técnica, para o retorno do campeonato. “Estou muito feliz pelo trabalho que tem sido feito pelo Fábio [treinador de goleiros] com todos os goleiros, e esse é o resultado desses números que foram passados de três grandes partidas, esse é só início”, disse ele em entrevista exclusiva ao repórter Flávio Santos, da rádio Cidade Fm.Talles disse que o momento de treinos, foi fundamental para testar tudo o que o elenco pode retribuir até o final da primeira fase da série A3. “Esse momento de treinos, apesar de não gostarmos muito, sabemos que é importante, temos que evoluir todo dia e está sendo importante para isso. A comissão vem passando um trabalho excepcional para a gente, deixando melhor taticamente, fisicamente e é muito importante para quando voltar o campeonato estejamos todos preparados”, explicou.Sobre o calendário, o goleiro disse que sabe o quanto vai ficar mais apertado assim que ocorrer a volta, mas disse que o time brigará fortemente por boas pontuações. “O importante é que conseguimos recuperar quem estava com Covid e lesão, estamos com elenco cheio, junto com o professor Rogério que trabalha com todo mundo e o importante mesmo é estar todo mundo unido e focado no objetivo, que é ganhar jogos e fazer uma boa pontuação na primeira fase, brigando pela classificação”, completou.