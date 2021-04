A entidade disse em nota oficial que irá propor aos órgãos competentes o retorno o mais breve possível

publicado em 12/04/2021

Após aprovação do protocolo, clubes do Paulista A3 aguardam a decisão do MP e governo de São Paulo (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO Campeonato Paulista da série A3 está cada dia mais próximo de poder retornar com as partidas. Na tarde de segunda-feira (12), a FPF (Federação Paulista de Futebol) se reuniu com os 16 clubes da divisão, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores, virtualmente para decidirem os rumos do torneio, de acordo com os protocolos sanitários.Segundo nota emitida pela entidade, os clubes aprovaram o protocolo estabelecido e acordado com o Ministério Público e o governo do Estado de São Paulo, para a série A1 e que será passado para as outras divisões do campeonato.No encontro, as equipes discutiram sobre as novas medidas, que incluem jogos após as 20h, testes de RT-PCR a cada três dias, quartos individuais para atletas e exames realizados na data da partida, e pediram algumas alterações.Com o parecer favorável dos clubes, a FPF vai dialogar com o MP, com o Centro de Contingência e com o governo do Estado para liberação do campeonato com as modificações requisitadas pelos times e com uma nova tabela que se adeque as datas do novo calendário. O protocolo ainda deve ter dois testes feitos antes de cada partida, com os clubes custeando as despesas junto com a entidade.Se tudo for aprovado pelas entidades, a bola volta a rolar para a Votuporanguense, no máximo, em uma semana. O próximo desafio do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) é o Comercial de Ribeirão Preto, em casa, na arena Plínio Marin. No entanto, como se sabe, a Arena ainda não tem iluminação e, por isso, o time não pode jogar à noite como manda o protocolo.Essa questão aliás, segundo apurou o, foi colocada em mesa pelos dirigentes de alguns clubes, que pediram para que os jogos fossem realizados no período da tarde. Se a solicitação for aprovada, a Votuporanguense poderá mandar seus jogos em casa, do contrário, terá que procurar outros estádios que tenham iluminação.