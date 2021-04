A incerteza, mais uma vez, mexe com o cenário esportivo de Votuporanga e o Centro de Formação de Natação aguarda renovação do contrato

publicado em 09/04/2021

Centro de Formação esportiva aguarda um posicionamento oficial do Governo do Estado para renovação do convênio (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brAlém do futebol, o cenário da natação em Votuporanga também vive incertezas. Apesar da permanência com os treinos online, devido o Plano São Paulo, o Centro de Formação aguarda um posicionamento oficial do Governo sobre a renovação do convênio, que inclusive, foi solicitado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), logo no seu primeiro dia útil de mandato.Em 2020, a natação votuporanguense, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, viveu um ano histórico, com marcas, medalhas e colocações importantes nos rankings de todas as categorias do campeonato estadual, bem como a consagração de um atleta da equipe, o Heitor Napolitano, como campeão brasileiro nas categorias que disputou.Segundo informações levantadas pela reportagem do, na quinta-feira (8) representantes da equipe de natação de Votuporanga, estiveram em uma reunião com as autoridades responsáveis pela renovação do convênio, na Secretaria de Esportes em São Paulo.Em contato com o atual presidente da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação), José Aparecido Duran Netto, ele se limitou a dizer que não estão acertados e esperam a colocação oficial do Governo do Estado. “Vamos aguardar o posicionamento de São Paulo, não tenho mais informações parta te dar”, disse ele.No início do ano, no mês de janeiro, o coordenador do Centro de Formação Esportiva, Luis Augusto da Silva, o Xaninho, e outras autoridades, se reuniram com o deputado estadual Carlão Pignatari, oportunidade em que o prefeito solicitou a ajuda do parlamentar para a continuidade do convênio. Na época Carlão afirmou que levaria a reivindicação ao governador. “Trabalharei na renovação do nosso convênio de Natação, que é um dos melhores do Estado de São Paulo”, disse o deputado.O trabalho desenvolvido pelo Centro de Formação Esportiva é fruto da parceria da Prefeitura Municipal de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.Os trabalhos da equipe foram retomados em fevereiro e agora estão acontecendo de forma remota, por conta das restrições. Apesar de continuarem os treinos dessa maneira, a preparação para os campeonatos tem sido atrapalhada com toda a situação.No último campeonato Paulista de natação, a delegação votuporanguense, com o Centro de Formação, transformou todos os investimentos já feitos em resultados. Isso porque os atletas que o representam ficaram entre os dez melhores no ranking geral de equipes em todas as categorias (Juvenil-Sênior, Infantil e Petiz).Foram 14 medalhas, nove nadadores Campeões do Estado e dois com títulos de atletas eficientes nas respectivas categorias, além da recente conquista de Heitor Napolitano Fonseca Reis, que é o atual Campeão Brasileiro de natação.