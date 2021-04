Após período de paralisação, que a Alvinegra aproveitou para alinhar o entrosamento e táticas, Diego Cope revela que plantel está preparado

publicado em 23/04/2021

Próximo do retorno, comissão técnica tem elenco todo disponível para continuidade da série A3 (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

A menos de uma semana para o retorno da série A3, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) tem redobrado o foco para a continuidade do torneio. Com o elenco inteiro à disposição, o diretor de futebol, Diego Cope, disse em entrevista ao vivo a Cidade FM que a disputa, agora, é encarada com um novo campeonato.

O diretor relatou que o tempo da paralisação equivale a uma nova pré-temporada e com o passar de cada treino, o elenco pôde ser mais bem aproveitado. Período que também foi suficiente para a recuperação de contratados que não puderam estrear no campeonato com o plantel da Alvinegra.

“Fizemos uma nova pré-temporada, um pouco mais longa que a primeira. Óbvio, que conseguimos dar mais ajuste ao time, percebemos que por mais que houve uma evolução nas três primeiras rodadas existiam ajustes para serem feitos e foi muito boa essa nova parada para a gente se ajustar e recuperar atletas que não jogaram com o nosso elenco ainda”, relatou ele.

Somente na primeira e segunda rodada, Cope relembra que ao menos quatro jogadores estavam afastados e não puderam atuar pela Votuporanguense. Mesmo com os desfalques e a derrota na estreia para o Rio Preto, o time já estava em uma crescente e fechou as três rodadas, antes da parada, com apenas uma derrota, um empate e uma vitória, diante do São José, fora de casa.

“Tivemos muitos problemas de Covid na segunda rodada, talvez uma das nossas principais contratações não jogou ainda, que é no caso o Murilo, por problema de Covid. Isso para a gente foi positivo, pois mostrou que temos um elenco competitivo”, completou

Diego Cope ainda disse que o principal fator dentro da construção de todo o elenco, táticas, técnicas e aprimoramento para o retorno da A3, foi a conservação de uma identificação.

“Então na maioria dos jogos a gente não repetiu a escalação, por conta desses problemas [Covid]. Nessa ‘inter pré-temporada’ dentro de uma temporada, conseguimos ajustar as táticas e mantermos uma identidade”, disse ainda.

Confira a tabela de jogos da retomada do Paulistão A3:

4ª rodada

Terça-feira, 27 de abril - 20h

Capivariano x Barretos – Piracicaba

Desportivo Brasil x Marília – Osasco

Primavera x Linense – Santa Bárbara D’Oeste

Votuporanguense x Comercial – Mirassol

22h

Batatais x Nacional – Batatais

Rio Preto x Bandeirante – São José do Rio Preto

Penapolense x Olímpia – Penápolis

Noroeste x São José – Bauru

5ª rodada

Quinta-feira, 29 de abril - 20h

Nacional x Votuporanguense – Osasco

Bandeirante x Desportivo Brasil – Marília

Barretos x Rio Preto – Barretos

Linense x Capivariano – Lins

22h

Olímpia x Marília – Olímpia

Comercial x Penapolense – Ribeirão Preto

Noroeste x Primavera – Bauru

São José x Batatais – São José dos Campos

6ª rodada

Sábado, 1ª de maio - 20h

Capivariano x Noroeste – Piracicaba

Desportivo Brasil x São José – Osasco

Primavera x Olímpia – Campinas (Moisés Lucarelli)

Votuporanguense x Bandeirante – Mirassol

22h

Rio Preto x Linense – São José do Rio Preto

Batatais x Comercial – Batatais

Penapolense x Nacional – Penápolis