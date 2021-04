Os clubes ainda aguardam uma resposta oficial, mas tudo indica que o campeonato pode retornar na quinta-feira; CAV joga contra Comercial RP

publicado em 16/04/2021

CAV e clubes da série A3 seguem aguardando, desta vez, o parecer do Ministério Público sobre a continuidade do torneio (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO retorno da série A3 está cada vez mais próximo. Na tarde de quinta-feira (15) a Votuporanguense e os demais clubes da divisão receberam um comunicado para avisar que a proposta da retomada do campeonato já está nas mãos do Ministério Público. Se a decisão for tomada, a previsão é que na quinta-feira (22) os jogos voltem a acontecer.Para esta retomada o MP aprovou as mudanças no protocolo sanitário da competição, que veio da série A1. Segundo as informações colhidas pela reportagem, a série A3 seguirá o mesmo calendário, com a final marcada para o dia 6 de junho, mas com uma intensidade maior de jogos.Se retornar, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) enfrentará o Comercial de Ribeirão de Preto, em casa, na Arena Plínio Marin. Até o fechamento desta edição o Ministério Público não havia se manifestado sobre a continuidade do campeonato.