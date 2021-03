Além disso, conta com o reforço do centroavante Gabriel Barcos, recém chegado ao elenco, que está no banco de reservas da Alvinegra

publicado em 13/03/2021

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO técnico Rogério Corrêa manteve o mesmo elenco titular que esteve presente na última partida na quarta-feira (10) para a disputa deste sábado (13), diante do São José. Além disso, conta com o reforço do centroavante Gabriel Barcos, recém chegado ao elenco, que está no banco de reservas da Alvinegra.Os outros atletas que também chegaram essa semana em Votuporanga, não poderão participar da partida, o meia Mateus Canhota, segundo o presidente do clube, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, estava inscrito no time B do Ituano e, portanto, não poderá entrar em campo pela Votuporanguense.Já o reforço Leo Cunha, lateral que foi revelado pelas categorias de base do Palmeiras, onde permaneceu até os 20 anos, e estava na Suécia, também não teve a documentação regularizada ainda e, também, não vai para o jogo.Além de não contar com o reforço de Canhota e Leo Cunha, Rogério Corrêa também não pôde escalar o zagueiro Paulo Henrique, os meias Ricardinho e Murilo e o atacante Israel, que testaram positivo para Covid-19. Todos estão bem, mas ainda cumprem isolamento. O restante do elenco está em condições de entrar em campo.TallesMateus BuiateEduardo MeloGuilherme CaféÍndioFélix JorgeLéo SantosJairLorranVinícius DinizJoão MarcosKévinDiogoMaiconNicolasLucas MineiroJean CarlosGabriel Barcos