Para o jornalista e comentarista da Cidade FM, Fábio Ferreira, o time está bem postado em campo, principalmente na defesa

publicado em 13/03/2021

Votuporanguense conquistou sua primeira vitória no campeonato (Foto: Reprodução Paulistão Play

Franclin Duarte

Em análise pós-jogo, o jornalista e comentarista esportivo da Cidade FM, Fábio Ferreira, disse que, diante do que foi apresentado em campo, a Votuporanguense mereceu a vitória por 1 a 0 sob o São José na noite deste sábado (13). Segundo ele, o time está bem postado e buscou o jogo o tempo todo.

Ferreira destacou, é claro, a estrela de Gabriel Barcos, autor do gol da vitória, mas para ele o principal destaque do time está no setor defensivo, com destaque para o goleiro Talles, que fez, pelo menos, três importantes defesas na partida.

“Nossa defesa está muito firme é difícil chegar ao gol do Talles e quando chega ele demonstra que está confiante, sempre bem posicionado”, disse o comentarista.

Mas para ele, o principal ponto positivo deste time não é a garra. Os “meninos da Arena”, como foram apelidados os jogadores do time, estão se entregando dento de campo.