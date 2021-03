Federação Paulista tenta derrubar a paralisação de duas semanas na competição

publicado em 15/03/2021

Federação Paulista de Futebol defendeu continuação do campeonato (Foto: Reprodução/Emilio Botta)

Uma reunião na manhã desta segunda-feira (15) jogou para as mãos do Ministério Público a decisão sobre a manutenção da pausa de duas semanas no Campeonato Paulista. Participaram do encontro representantes do Governo do Estado de São Paulo e da Federação Paulista de Futebol.

Na última quinta-feira, o governo estadual anunciou a suspensão, por 15 dias, das atividades esportivas, incluindo o Campeonato Paulista, como uma das medidas de contenção do novo coronavírus. Inicialmente, a pausa vai desta segunda-feira até 30 de março – e atinge três rodadas da competição.

No encontro desta manhã, ficou definido que o campeonato poderá ser retomado, desde que com a concordância do Ministério Público. A Federação Paulista tenta se reunir com o órgão ainda nesta segunda-feira. Em nota oficial, a entidade que comanda o futebol em SP se manifestou da seguinte forma:

"A Federação Paulista de Futebol reuniu-se na manhã desta segunda-feira (15) com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Aildo Rodrigues Ferreira, secretário de Esportes, e Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, no Palácio dos Bandeirantes, para tratar da continuidade do Campeonato Paulista na Fase Emergencial. A FPF agora se reunirá com o Ministério Público Estadual. Por esta razão, as reuniões que estavam agendadas com os clubes nesta segunda-feira foram adiadas para terça-feira."

Com o atraso na definição, o jogo desta quarta-feira, entre São Bento e Palmeiras, deve passar para Belo Horizonte, algo que já vinha sendo cogitado. A partida é atrasada da terceira rodada.

*G1.com