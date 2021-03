Clube entrou em campo neste sábado (13) em São José dos campos contra o São José e venceu por 1 a 0

publicado em 13/03/2021

Foto: Rafael Bento/CAV

Franclin Duarte

Logo na estreia de Gabriel Barcos pela Votuporanguense, o centroavante mostrou que tem estrela e que sabe marcar. Aos 45 minutos do segundo tempo ele se posicionou bem e testou para o fundo da rede garantindo a vitória do CAV por 1 a 0 contra o São José, em São José dos Campos.

A Votuporanguense começou bem e aos 4 minutos Vinicius Diniz bateu forte de fora da área. No rebote Lorran bateu prensado e o goleiro Douglas conseguiu defender novamente.

Em nova chance perigosa, o CAV conseguiu um escanteio e na cobrança Vinicius Diniz colocou na cabeça de Lorran, que subiu junto com a zaga do São José e a bola passou beijando a trave, no contrapé do goleiro.

A Alvinegra adiantou a marcação e em mais uma roubada de bola, aos 12 minutos João Marcos bateu de fora da área, mas a bola saiu fraca, na mão do goleiro Douglas.

Aos 22 minutos o São José chegou com perigo pela primeira vez. Falta pelo lado esquerdo da área da Votuporanguense. Branquinho cobrou e Ícaro cabeceou com perigo.

Leo Santos puxou o contra-ataque e foi derrubado aos 35 minutos, perto da linha de escanteio. Vinicius Diniz bate e a bola é desviada.

O São José reagiu no finalzinho do primeiro tempo. Aos 41 minutos, cruzamento perigoso, Talles cortou, mas a bola sobrou no pé do Branquinho, que bateu mal e a bola foi sair pela lateral. Dois minutos depois Buiate cortou mal e a bola sobrou para Lucas Formiga que bateu tentando tirar o Talles e a bola passou raspando a trave.

Segundo tempo

Logo nos primeiros segundos do primeiro tempo, a zaga da Pantera deu bobeira e Magrão bateu livre, mas Talles deu um tapinha para a linha de fundo.

Aos 12 minutos Talles fez um milagre. No bate e rebate dentro da área Ícaro sobrou livre e bateu firme, mas o goleiro da Alvinegra conseguiu salvar.

Na resposta, Gabriel Barcos, que tinha acabado de entrar no lugar de Lorran, recebeu a bola dentro da área, aos 17 minutos, e mandou uma bomba na trave.

Aos 24 minutos o São José fez boa jogada pelo lado esquerdo e Lucas Formiga sobrou limpo dentro da área, mas bateu por cima do gol.

Aos 33 minutos a Pantera errou na saída e Anderson Magrão bateu bem, mas Talles salvou o CAV novamente.

Aos 40 do segundo tempo Índio viu o goleiro do São José mal posicionado e bateu bem. Douglas teve que se esticar para evitar o gol.

Aos 45 do segundo tempo Félix Jorge fez boa jogada pelo lado esquerdo, cruzou e Gabriel Barcos testou seguro para o fundo das redes.