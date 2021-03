Confira detalhes e a escalação do jogo contra o Marília

publicado em 10/03/2021

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO CAV (Clube Atlético Votuporanguense) entra em campo, daqui a pouco, às 15h, diante do Marília. As escalações já foram divulgadas e o meia Ricardinho também é desfalque no elenco. Ele foi afastado após também apresentar sintomas gripais e aguarda o resultado do exame para Covid-19.Além dele, os jogadores Murilo Oliveira (meia-atacante) e Paulo Henrique (zagueiro) estão afastados por conta da doença, o primeiro já positivado e o segundo ainda com suspeita. O lateral-esquerdo Abraão Lincoln segue sem entrar em campo, após testar positivo para a doença na primeira rodada.TITULARESTallesMateus BuiateGuilherme CaféEduardo MeloÍndioFélix JorgeLéo SantosJairLorranVinicius DinizJoão MarcosRESERVASKévinDiogoMaiconNicolasIsraelJean CarlosLucas Mineiro