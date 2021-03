O presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, anunciou com exclusividade durante entrevista à rádio Cidade FM, a chegada do centroavante

publicado em 10/03/2021

Cartola da Votuporanguense, Caskinha, anunciou com exclusividade a chegada do experiente centroavante Gabriel Barcos à Alvinegra (Foto: Müller Merlotto Silva)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO centroavante Gabriel Barcos, é o mais novo reforço do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) para a temporada deste ano. O presidente da Alvinegra, Edilberto Fiorentino, anunciou com exclusividade a chegada do atleta, em entrevista exclusiva à Cidade FM, após a partida desta quarta-feira (10).Barros estava no Catalano (GO) e foi um dos destaques no Paulista A3 de 2013, pelo EC Rio Preto. Na época, disputou seis partidas e balançou as redes quatro vezes. Passou ainda pelo Marília, Itapirense, Audax, São Bento, Maringá, Paraná, Paysandu, Red Bull, Sertãozinho, Cianorte e Patrocinense.Em 2013, quando jogava defendendo as cores do São Bento, viveu uma temporada histórica pelo time de Sorocaba. Neste ano o atleta anotou 15 gols em 26 jogos. Outro grande momento foi quando defendeu o Barretos, em 2018, antes de chegar ao Rio Preto, fazendo nove gols em 19 jogos.Gabriel Castelo Bortoletto, de 33 anos, recebeu o apelido de 'Barcos' por conta de semelhanças físicas com o jogador argentino, xará, que fez história noPalmeiras, no Grêmio e no Cruzeiro. Por isso, tem até o costume de comemorar gols como o Barcos 'original', com a mão direita para o alto etapando o olho esquerdo com a mão, imitando um pirata.