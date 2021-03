O quarto zagueiro da Votuporanguense disse, em entrevista exclusiva, que voltou bem e com treinos separados do plantel

publicado em 31/03/2021

Zagueiro Paulo Henrique já se recuperou, está sem sequelas e já voltou aos treinos com todo o plantel (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO quarto zagueiro do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Paulo Henrique concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Cidade de Comunicação e relatou o processo de readaptação ao elenco, após ser infectado pela Covid-19. O jogador não ficoucom sequelas após os dias de recuperação.Mesmo com a rotina controlada, treinos, saúde em dia, o zagueiro disse que o susto foi grande, por conta dos elevados números da doença em todo o mundo e por outro lado, a incerteza da recuperação.“A gente tem vários casos de atletas que tiveram sintomas fortes, após esse período da Covid, não conseguiu voltar ao normal até hoje. Então quando você tem o resultado positivo que vem na cabeça é isso, o que vai ser depois? Fica essa dúvida e é bem assustador”, explicou Paulo Henrique.O atleta não apresentou nenhuma sequela e voltou aos poucos ao dia a dia de treinos. Segundo ele, o medo principal durante a recuperação era o de ficar “algo de errado”.Citou como exemplo casos como o do jogador do América-MG, que não consegue completar treinos e o do atleta do Santos que foi diagnosticado com trombose após a doença.Ao voltar, precisou de cautela e foram feitos exercícios separados e paralelos primeiro, para depois voltar na integração com o plantel de Rogério Corrêa.“Voltei devagar com o Jean [Cova, preparador físico] fazendo treinos separados primeiro, voltei bem e não tive sequela nenhuma”, disse ainda.Durante os dias de infecção Paulo Henrique disse que foi acometido por sintomas leves e deixou um recado para os torcedores, quanto aos cuidados contra a doença.“Então para quem pegou e conseguiu passar por ela, que continuem se prevenindo, cumprindo o que é pedido, para que a gente passe pela doença, para que tudo volte ao normal, para que a torcida volte ao estádio, porque está tudo muito sem graça”, completou o jogador.