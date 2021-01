Novo treinador da Votuporanguense se apresenta nesta quinta (14) e jogadores do elenco na semana que vem

publicado em 14/01/2021

Rogério Corrêa chega em Votuporanga para comando da Pantera no Paulista (Foto: Divulgação/Athletico-PR)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO novo treinador do Clube Atlético Votuporanguense (CAV), Rogério Corrêa, chega nesta quinta-feira (14) na cidade para o comando dos atletas que irão compor o elenco do time para a temporada 2021 e os jogos do Campeonato Paulista A3. Ele inicia o trabalho com os atletas na próxima segunda-feira (18)Rogério, que é um treinador de conceito e respeitado pelo seu trabalho nas categorias de base, disse que ficou muito feliz com a proposta e por estar de volta ao mercado esportivo paulista. “Considero o Campeonato Paulista, independente de qual divisão, um campeonato bem organizado e bem estruturado. Espero poder ajudar o Clube a voltar aonde pretende, a Série A2”, disse o técnico.A apresentação do elenco, por sua vez, acontece nesta próxima segunda-feira (18), com a expectativa de 15 de jogadores e os recém anunciados, o zagueiro Paulinho e o meio-campista Ricardinho.