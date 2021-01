Esporte Clube Noroeste de Bauru oficializou o centroavante Euller da Silva, destaque da Copa São Paulo de 2015

publicado em 14/01/2021

Euller é natural de Cuiabá (MT) tem passagens por times internacionais (Foto: Bruno Freitas/Noroeste)

O Esporte Clube Noroeste de Bauru, oficializou mais um nome para a temporada 2021. Trata-se do centroavante Euller da Silva, 25 anos, revelado pelo Fluminense e destaque da Copa São Paulo de 2015.Euller é natural de Cuiabá (MT), e nestes anos de atuação já tem passagens internacionais no FC Lahti da Finlândia e no Stk Samorín da Eslováquia, além de defender o Volta Redonda (RJ), Londrina (PR), o paulista Batatais (SP) e o Central (PE), pela Série D do Brasileiro de 2020, sua última atuação.“É uma satisfação muito grande vestir essa camisa e a torcida pode ter certeza que estamos trabalhando muito para conquistar os objetivos que o clube almeja na temporada”, comenta Euller.Somado a Euller, o elenco do Noroeste passa a ter oficializado dois atacantes, com o reforço de Leléco. Além dos goleiros Pablo e Matheus Cabral, laterais Carlinhos e Denilton, zagueiros Guilherme Teixeira, Maycon e Celso Alemão, meio-campistas Blade, Rogério Maranhão, Jonatas Paulista, Igor Pimenta, Jhon Egito e Yamada.O time estreia na A3 do Paulistão contra o Bandeirante, em Birigui. A primeira partida em Bauru será contra o Barretos, muito provavelmente na quarta-feira, 10 de março, às 16h.