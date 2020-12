Edilberto Fiorentino assume o comando do clube em 2021 e afirma que aposta nos jogadores da base para atuar no CAV

publicado em 30/12/2020

O novo presidente do CAV, o Caskinha, falou sobre o projeto para 2021, técnico e o novo diretor de futebol (Foto: Redes sociais)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A diretoria do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) está sob novo comando. Trata-se de Edilberto Fiorentino, o conhecido Caskinha.Em sua primeira entrevista como presidente, ele disse à Rádio Cidade FM quejá encara a tarefa como missão. Ele também já apresentou o técnico, o novo diretor de futebol e disse que aposta na base em campo pelo Paulistão A3, que começa em 7 de março.

Empresário do ramo artístico, Caskinha é um admirador do clube desde a sua infância e sempre esteve presente, trabalhando nos bastidores, e agora encara o desafio de dar continuidade no trabalho, por hora, pelo amor que sente pela Votuporanguense. Veja a íntegra da entrevista:

Começar um novo projeto, uma nova divisão, o que você espera para 2021?

É realmente uma nova missão para o começo do ano, infelizmente, o presidente Marcelo Stringari vai ter que se mudar para São Paulo e já faz um tempo que ele está afastado da família e isso faz diferença na vida de uma família, um pai estar presente aos filhos, a esposa, enfim. Então ele teve que ir para São Paulo e a diretoria da Votuporanguense me passou essa missão, por hora, eu aceitei sim, mesmo porque o amor pelo clube fala muito mais alto.

Um clube que admiro desde criança, não esqueço a primeira vez que estive no Plínio Marin, num jogo à noite em que eu desci aqueles degraus e vi aquele campo iluminado, porque era um jogo noturno. Então hoje a gente vai pegar essa missão, difícil como todos sabem, a Votuporanguense teve um rebaixamento em um ano que mais se investiu, mas infelizmente aconteceu o rebaixamento, então estamos prontos para encarar junto com toda a diretoria, comissão técnica, junto com o próprio Marcelo que mesmo à distância vai estar nos auxiliando e prestando assistência para gente.

Esperamos o apoio do torcedor, da cidade, para que a gente possa colocar Votuporanga novamente na série A2 e quem sabe lá na frente, a gente possa alcançar o nosso grande objetivo que é sempre o acesso para a série A1.

Caskinha, série A3, a meta agora é fazer uma boa competição para tentar voltar. Como será a montagem desta equipe para apróxima temporada?

A grande meta da série A3 é primeiro a gente fazer entre os nossos jogadores do sub-20, o pessoal que queria disputar a Copa São Paulo, os jogadores mais experientes, então nós vamos ter um elenco, provavelmente, bem jovem onde nós vamos usar os nossos jogadores que estão superpreparados, estavam para disputar a Copa São Paulo e que por conta da pandemia não aconteceu. Então nós vamos usar todo esse elenco na montagem para a disputa da série A3, o treinador como todos sabem, o Júlio Sérgio já está trabalhando na contratação desses jogadores junto comigo, com o Marcelo Mello, com o Elton e outras pessoas, então esse é o grande objetivo, a gente revelar esses jogadores, fazer essa mescla e degrau a degrau, buscar se manter na série A3, depois pensar no G8, depois a gente vai ver o que Deus nos prepara lá na frente.

Para montar essa equipe da Votuporanguense para a próxima temporada o clube terá um diretor de futebol?

Para a montagem desse elenco foi feita uma contratação do novo diretor de futebol, que é o Diego Cope, trabalhou no Marília, no XV de Piracicaba e agora vai vir trabalhar na Votuporanguense.Ele tem uma larga experiência em montagem de elencos, chega para nos ajudar na condução do futebol de Votuporanga. Vai viver o dia a dia do clube, mas efetivamente junto comigo, com outros diretores. Então o Diego Cope, junto com o Júlio Sérgio, com os Mellos e com o Elton, nós estamos em grupo, onde vamos discutindo a contratação deste ou daquele jogador.

Qual a meta para a apresentação dos jogadores para a próxima temporada?