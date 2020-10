Atletas da cidade participaram do campeonato que foi organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Esportivo

publicado em 28/10/2020

Os irmãos Raphael Oliveira, o “Pé”, e Matheus Oliveira, o “Bizuca”, conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Lutadores de Votuporanga conquistaram bons resultados no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, realizado no último final de semana em Caieiras, Estado de São Paulo. Os votuporanguenses conquistaram duas medalhas na competição realizada pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu Esportivo (CBJJE).

Raphael Oliveira, o “Pé”, da equipe Ryan Gracie/Irmãos Fernandes, sagrou-se campeão brasileiro na categoria faixa roxa adulto pesadíssimo. Matheus Oliveira, o “Bizuca” ficou com a terceira colocação na faixa marrom adulto pesadíssimo. O outro competidor da cidade que participou do torneio, Ricardo Muniz, foi derrotado nas quartas de final da categoria faixa roxa adulto pesadíssimo.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, “Bizuca” avaliou positivamente a participação de Votuporanga no evento, uma vez que o campeonato é do mais alto nível, com grandes competidores do cenário nacional.

Com a Ryan Gracie/Irmãos Fernandes, o professor Mateus Oliveira, “Bizuca”, é o representante da Gracie em Votuporanga. A Família Gracie é tradicionalmente conhecida em todo o mundo por criar o Brazilian Jiu-jitsu há quase cem anos.