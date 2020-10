Série de derrotas e má atuação, aliada a queda na Taça Libertadores da América, complicam a vida do treinador

publicado em 03/10/2020

Fernando Diniz segue como técnico do São Paulo, derrota para o Coritibapode complicar a vida do treinador, que sofre pressão da torcida. (Foto: Bruno Ulivieri/AGIF)

Fernando Gonzalez

fernando@acidadevotuporanga.com.br

Amanhã, a partir das 16h, horário de Brasília, o Tricolor Paulista enfrenta o Coritiba, time que amarga hoje a zona da degola com apenas 11 pontos. O momento é de o técnico Fernando Diniz fazer a chamada “virada de chave” do time, jargão do futebol que trata do momento de reencontrar as vitórias.

A situação do clube se agravou após a eliminação na Taça Libertadores da América, ainda na fase de grupos, com derrota para o River Plate, disse o treinador na época: “Temos que melhorar, nos solidarizar com o torcedor, procurar olhar para frente. Não tem como arrumar desculpa nessa hora, arrumar argumento. O São Paulo não é time para cair na primeira fase da Libertadores. É trabalhar, olhar para frente. No Campeonato Brasileiro já tem jogo esse fim de semana", enfatizou.

Mesmo que mantido no cargo pelo coordenador técnico do São Paulo e ídolo do clube Raí, Diniz é constantemente alvo de críticas vindas, principalmente, das torcidas organizadas do clube. Sua saída é iminente mesmo que o time ocupe hoje a 3ª posição no campeonato brasileiro. Em caso de derrota para o Coritiba, que faz uma sofrível campanha no Brasileirão, os rumores dentro do clube dão conta que sua situação será insustentável.