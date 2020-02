Na manhã deste domingo (16), a Alvinegra perdeu para o São Bernardo pela sétima rodada da A2

publicado em 16/02/2020

CAV e São Bernardo jogaram na manhã deste domingo (16) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNa manhã deste domingo (16), na Arena Plínio Marin, o Clube Atlético Perdeu de 1 a 0 para o São Bernardo. Com o resultado, o CAV chegou a quinta derrota em sete jogos no Campeonato Paulista da Série A2.O jogo começo muito brigado, porém fraco tecnicamente. O primeiro lance perigoso só aconteceu aos 11 minutos, quando Ricardinho, do CAV, cobrou falta de fora da área, pelo lado esquerdo, e a bola acertou o travessão. Aos 13, os visitantes abriram o placar. Após cobrança de escanteio pela esquerda, a bola foi cabeceada, Edson Kooln defendeu, a bola bateu na trave e no rebote Gildo completou para o gol.João Marcos recebeu na esquerda, levou para o meio e arriscou de longe aos 19, e Gabriel Gasparotto espalmou. Aos 24, Danilo Belão cruzou da direita, Reinaldo Dutra pegou bonito, de primeira, mas Guilherme Mattis saltou quase em cima da linha. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Bernô.Logo aos três minutos da segunda etapa a Pantera assuntou. Everton, que entrou no intervalo, chutou colocado, da entrada da área e Gabriel Gasparotto desviou para escanteio com a ponta dos dedos. Aos 22, Everton levantou da direita e Pedro Boroluzzo cabeceou, porém no meio do gol, e Gabriel encaixou.Misael driblou pela esquerda aos 40 minutos, cruzou rasteiro, no entanto a zaga do São Bernardo afastou. O jogo terminou em 1 a 0 para o Bernô.