A entrada é um quilo de alimento não perecível

publicado em 09/01/2020

Marcelo Henrique, técnico do Clube Atlético Votuporanguense que joga na manhã desta sexta-feira (Foto: Rafael Bento/CAV)

Da RedaçãoO time profissional do Clube Atlético Votuporanguense faz um jogo-treino na manhã desta sexta-feira, às 11h, na Arena Plínio Marin, contra o Linense. A entrada é um quilo de alimento não perecível.O CAV segue realizando testes antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A2 no próximo dia 22, diante do Juventus, na Arena Plínio Marin. Desta vez, o adversário é o Linense, que neste ano disputará a Série A3 do Paulista.O duelo de hoje será o quarto da Pantera antes da estreia na Série A2. Anteriormente, o CAV perdeu para o Olímpia (Série A3), venceu o Rio Preto (Série A3) e perdeu para o Novorizontino (Série A1). Este também deve ser o último amistoso da Alvinegra antes de iniciar pra valer o estadual.O formato da primeira fase da A2 será em turno único, totalizando 15 jogos para cada equipe. Os oito melhores avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos são rebaixados. O torneio tem início previsto para o dia 22 de janeiro e término para 25 de abril, seguindo o calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).