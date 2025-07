Sob o comando do técnico e Rilla e do auxiliar Pereira, a equipe sub-20 da SEV representou a cidade no torneio

publicado em 12/07/2025

O time de futebol de Votuporanga ficou com o bronze (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO futebol de Votuporanga disputou na manhã deste sábado (12) a terceira colocação na 67ª edição dos Jogos Regionais, em que a cidade é sede. O jogo contra Jales terminou em 2 a 1 para os donos da casa que ficaram com a medalha de bronze. A partida ocorreu no Complexo Esportivo Faies Habimorad, conhecido como o Campo Ferroviária.Sob o comando do técnico e Rilla e do auxiliar Pereira, a equipe sub-20 da SEV representou a cidade no torneio. “Grato a Deus acima de tudo pela oportunidade de representar a cidade de Votuporanga, gratidão ao secretário de Esportes, Marcello Stringari, e à Prefeitura de Votuporanga”, comentou Rilla.O evento é uma realização da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Votuporanga é sede da chamada 6ª Região Esportiva e tem representantes de 46 cidades. As outras etapas ocorrem em São José dos Campos e Ferraz de Vasconcelos (2ª Região Esportiva), Bragança Paulista (4ª) e Itapetininga (8ª).