A Pantera bateu o Brasil de Pelotas-RS na tarde desta quinta-feira (9) em Tanabi

publicado em 09/01/2020

O Cavinho fez dez gols na primeira fase da Copinha (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom um time totalmente modificado, o sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense venceu o Brasil de Pelotas-RS, na tarde desta quinta-feira (9), por 2 a 0 e ficou em primeiro na sua chave da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. O jogo foi disputado no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi.A Votuporanguense abriu o placar aos 47 minutos da primeira etapa. João Pedro bateu falta com muita categoria da entrada da área, pelo lado esquerdo. O goleiro do Brasil de Pelotas apenas viu a bola entrar, no cantinho direito.Já na segunda etapa, aos nove minutos, Taylor chutou da entrada da área, a bola quicou e bateu na trave esquerda do goleiro do Brasil de Pelotas-RS.Taylor ampliou aos 11 minutos. Depois de saída errada de bola do adversário, o atacante dividiu com a zaga, avançou e chutou no alto, na saída do goleiro: 2 a 0.Aos 30, Douglas bateu falta com força, de fora da área do lado direito, e Felipe, goleiro da Pantera, espalmou para escanteio.Em entrevista logo após o confronto, Taylor contou que o CAV vem trabalhando forte há cerca de três meses e agora fez bons jogos e se classificou invicto. “Agora é esperar o adversário entre Mirassol e Joinville para saber quem vamos pegar na próxima fase", comentou. O adversário da Votuporanguense só será conhecido na noite desta quinta-feira (9).O jogador garantiu que o adversário da segunda fase pode esperar muita garra e determinação da Pantera, além de um time bastante compacto e com ataque rápido.