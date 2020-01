A Votuporanguense estreou na tarde desta sexta-feira (3) e goleou o Tanabi na casa do adversário

Tanabi e CAV jogaram na tarde desta sexta-feira (3) (Matheus Lima)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense estreou bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cavinho goleou o Tanabi por 6 a 1 na tarde desta sexta-feira (3), no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo, em Tanabi.A qualidade do jogo foi bastante prejudicada por conta da chuva, e a água encharcou vários pontos do gramado. Aos 39 minutos do primeiro tempo, a Pantera abriu o placar. Depois de jogada pelo lado esquerdo, a bola foi cruzada, a zaga afastou e a bola sobrou para Cauã, que chutou de primeira, de perna esquerda, no canto direito do goleiro: 1 a 0.Já na segunda etapa, aos três minutos, após cruzamento rasteiro do lado esquerdo, Tales, camisa 10 da Alvinegra, sozinho, concluiu para o fundo do gol: 2 a 0. Na sequência, aos cinco minutos, Tales tentou fazer jogada individual do lado direto, mas foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O volante Jair bateu forte, no canto direito do goleiro para fazer o terceiro.Os donos da casa descontaram aos 12 minutos. Bagé bateu falta para do lado direito para dentro da área, a bola foi desviada de cabeça, o goleiro Zé Eduardo espalmou e a bola sobrou para Luizinho diminuir: 3 a 1 para o CAV.Aos 16, Israel arrancou de trás do meio de campo, driblou três e cruzou para o centroavante André, de 1,93m de altura, fazer de cabeça: 4 a 1 para o CAV. Logo depois, Abraham Lincoln cruzou forte do lado esquerdo, o goleiro Michel espalmou errado e André fez mais um de cabeça: 5 a 1.José Henrique fez o sexto gol aos 34 minutos. A bola sobrou na entrada da área, ele avançou e chutou de perna esquerda para marcar.