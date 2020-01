Equipe comandada pelo técnico Marcelo Henrique segue preparação para a disputa do Paulista da Série A2

publicado em 06/01/2020

Técnico Marcelo Henrique tem a chance de observar mais um teste do CAV nesta sexta-feira (Foto: Rafael Bento/ CAV)

Da RedaçãoDe olho na estreia do Campeonato Paulista da Série A2 2020, a Votuporanguense segue realizando testes antes da estreia no próximo dia 22, diante do Juventus, na Arena Plínio Marin. Desta vez, o CAV tem agendado para esta sexta-feira, dia 10, às 10h, um jogo-treino contra o Linense, que neste ano disputará a Série A3 do Paulista,O local da partida amistosa entre as equipes ainda não foi definido pela diretoria do CAV. Em entrevista a Cidade FM, o técnico Marcelo Henrique manifestou o desejo que o teste ocorresse na Arena Plínio Marin. Porém, o gramado do campo ainda não se encontra em bom estado. Sendo assim, o mais provavél é que a partida ocorra novamente no Assary Clube de Campo, assim como foi contra o Rio Preto.Este será o quarto teste do time da Votuporanguense antes da estreia na Série A2. Anteriormente, o CAV perdeu para o Olímpia (Série A3), venceu o Rio Preto (Série A3) e perdeu para o Novorizontino (Série A1). Este também deve ser o último teste da Alvinegra antes de iniciar pra valer o estadual.